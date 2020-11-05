Київське Динамо провело найбільшу кількість матчів у рамках Ліги чемпіонів саме проти Барселони.

Матч 3-го туру групового етапу між Барселоною та Динамо став уже 11-м між командами у рамках європейських турнірів.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Перше протистояння команд відбулося в 1991 році, у рамках 1/4 фіналу Кубка володарів Кубків, і завершилося загальною перемогою каталонців (2:3 у Києві та 1:1 у Барселоні). Загалом із 11-ти матчів, динамівці святкували перемогу у трьох, одного разу була зафіксована нічия, а Барселона виявилася сильнішою в семи зустрічах (різниця м’ячів 16:20 на користь “блаугранас”).

Як повідомляє офіційний сайт киян, найближчими переслідувачами Барселони є Баварія, Реал та Бешикташ – з усіма трьома командами кияни зустрічались по 10 разів у єврокубках.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Барселоні (1:2) та розташувалось на третьому місці в групі G, маючи в активі одне очко.

Барселона – Динамо: Київ видав геніальний матч ЛЧ – шок Мессі, дебют 18-річного Нещерета на 9 балів і провал лише 2 киян