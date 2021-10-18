Барселона – Динамо: кияни оголосили склад на матч Ліги чемпіонів
Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які поїхали на гостьовий матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони.
Повний склад киян складається з 24 футболістів, серед яких двоє воротарів, інформує прес-служба клубу.
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Воротарі: Бойко, Бущан.
Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.
Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербіч, Де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітінью, Антюх.
Нападники: Рамірес, Шкурін, Супряга.
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Нагадаємо, поєдинок Барселона – Динамо відбудеться у середу (20 жовтня), початок о 19:45. Після двох турів каталонці йдуть без очок, а команда Луческу здобула лише одне.
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