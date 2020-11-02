Каталонські чиновники стурбовані спалахом коронавірусу в складі Динамо, проти якого Барселоні належить провести матч ЛЧ.

Іспанці з'ясували, що інфіковані гравці у неділю (1 листопада) тренувалися з рештою команди, тому шанси заразити інших товаришів по команді досить високі. Щоб зменшити ризик поширення COVID-19, Динамо доведеться вжити додаткових заходів безпеки, стверджує Digisport.

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За інформацією видання, каталонська влада разом з керівниками Барселони вирішили, що українці повинні піти на ізоляцію з моменту прибуття в аеропорт. У вівторок о 10 годині ранку вся делегація повинна здати новий тест ПЛР. Тренування, призначене на вечір вівторка, відбудеться тільки після оголошення результатів тестування.

Раніше іспанська преса повідомляла, що матч Динамо проти Барселони можуть взагалі перенести, якщо у складі киян будуть виявлені нові випадки захворювання.

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