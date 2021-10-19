В Іспанії проаналізували київський клуб перед двобоєм з Барселоною.

Віктор Циганков – головна небезпека Динамо в атаці, який вже має гольовий досвід на Камп Ноу, вважає іспанське видання Sport.es. У середній лінії виділяють Віталія Буяльського, а в обороні іспанці найбільше остерігаються Іллі Забарного.

Барселона втратила трьох зірок на матч з Динамо та Ель Класіко

Також видання називає сильною стороною київської команди досвід наставника "біло-синіх" Мірчі Луческу. Замикає п'ятірку плюсів Динамо, на думку Sport.es, відсутність тиску, на відміну від Барси.

Поєдинок третього раунду групового етапу ЛЧ Барселона – Динамо відбудеться 20 жовтня, початок о 19:45.

Барселона перемогла Валенсію: "блаугранас" прогресують, "кажани" дають урок для Динамо, а Депай і Фаті залякують киян