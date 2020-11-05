Найкориснішим представником Динамо у матчі проти Барселони став Віктор Циганков, який набрав 345 балів за індексом Instat. У його активі 49 ТТД із браком 24%, 3 удари та забитий гол, один успішний обіграш та дві ключові передачі.

Барселона – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Як повідомляє Tribuna, окрім Віктора лише один футболіст "біло-синіх" набрав більше 300 пунктів – Олександр Андрієвський (324). А от найгіршим у складі киян став Томаш Кендзьора – лише 224 бали. Найкращим гравцем матчу за версією Instat став Ліонель Мессі з 417 пунктами.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Барселоні (1:2) та розташувалось на третьому місці в групі G, маючи в активі одне очко.

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