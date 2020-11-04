Барселона – Динамо: Федецький не очікує від киян подвигу Шахтаря в Іспанії
Екс-захисник збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від виїзду "біло-синіх" у Барселону.
"Ясна річ, що Динамо буде грати від оборони і зачепитися за очки в матчі з Барселоною "біло-синім" буде дуже важко. Хто б не вийшов на поле в складі киян, їм важко буде здивувати суперника.
Барселона – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу
Повторення сценарію, як це було в матчі Реал – Шахтар, чекати не варто. На гол підопічні Мірчі Луческу, вважаю, награють, але не більше того. Звичайно, хочеться сподіватися на непередбачуваність у футболі, проте ставлю на команду Рональда Кумана. 3:1", – цитує Федецького Команда 1.
Нагадаємо, двобій третього групового етапу Ліги чемпіонів Барселона – Динамо відбудеться 4 жовтня, початок о 22:00.