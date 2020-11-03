"Навіть якби Динамо виступало в оптимальному складі, все одно фаворитом вважався б іспанський гранд. І все ж, навіть попри відсутність цілої групи провідних виконавців, у киян є шанс дати гідний опір Барселоні. Тим більше, що підопічним Мірчі Луческу є з кого брати приклад. Зовсім недавно в поєдинку Реал – Шахтар теж більшість фахівців віддавали перевагу іспанцям, проте все закінчилося ефектною перемогою "гірників".

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На мій погляд, сьогодні Барселона вже не та команда, яка змітає зі свого шляху всіх підряд. Впевнено перемігши в Лізі чемпіонів іменитий Ювентус, вже через кілька днів Барса не змогла здолати на внутрішній арені скромний Алавес. І ось цієї нестабільністю Барселони динамівцям потрібно скористатися.

Згоден, найвища індивідуальна майстерність іспанців, навіть при нинішньому їхньому стані, дозволить їм дотримуватися свого фірмового стилю гри, тотального контролю над м'ячем, однак ця перевага не буде такою відчутною, якщо динамівці зіграють компактно, обмежать господарів в оперативному просторі. Також сподіваюся, що висока дистанційна швидкість допоможе нашому форварду Владиславу Супрязі в суперництві з гравцями Барселони на Камп Ноу", – цитує Василя Кардаша Meta Ratings.

Нагадаємо, Динамо після двох турів має одне очко у своєму активі. Вже завтра, 4 листопада, кияни зіграють з Барселоною. Початок матчу запланований на 22:00.

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