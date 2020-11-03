Півзахисник Динамо Карлос Де Пена відповів на запитання журналістів перед поєдинком проти Барселони у третьому турі групового етапу ЛЧ.

"Що потрібно, щоб Динамо зробило сюрприз? Гадаю, що завтра буде складна гра. У нас багато хворих гравців. Це не ідеальна ситуація, але, на жаль, такі обставини. Але що поробиш, треба діяти по-розумному, об'єднатися, як команда, грати на максимумі зусиль і досягти максимального результату. Хочемо зіграти на найвищому рівні.

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Вранці ми здали аналізи і чекали результатів. За годину до тренування, результати були негативними. Я дуже хочу завтра зіграти. Звичайно, ми повинні думати тільки про гру, а не про інші сторонні фактори. Спробуємо акліматизуватися на стадіоні і зіграти завтра.

Роль Суераса до відходу з Барселони? Це нападник, який багато зробив для Барселони. У нього були дуже хороші відносини з Мессі. У команди багато хороших футболістів. Бракує дев'ятого номера, як Суарес, але Барса адаптується. У них багато варіантів, гравці можуть змінюватися позиціями. Суарес дуже багато дав клубу, але є й інші футболісти", – цитує Де Пену офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після двох турів має одне очко у своєму активі. Вже завтра, 4 листопада, кияни зіграють з Барселоною. Початок о 22:00.

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