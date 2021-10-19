– Наскільки ви і команда готові до завтрашньої гри?

– Команда готова на всі 100%. Вчора у нас був день відновлення після перельоту зі Львова, було неважке тренування. Всі відновилися і готуються до завтрашньої гри. Я особисто готовий на всі 100%. Але завтра вже буде конкретно зрозуміло, наскільки я готовий, під час гри.

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– Які у тебе спогади залишили матчі з Барселоною в минулому році? Зокрема, на Камп Ноу.

– У плані гри – хороші, але в плані результату – хотілося б краще. Тому що не поставили 11-метровий, який Циганков заробив, і гол забили, я вважаю, чистий. Тому враження в кінці гри були не дуже.

– Ви напевно дивилися багато останніх матчів Барселони. Ця команда стала сильнішою, ніж рік тому, чи залишилася на тому ж рівні, або, можливо, слабшою?

– З того, що Містер нам показував, Барса стала сильнішою в плані командної гри. Вони всі разом обороняються, всі разом атакують. Не так, як минулого року, коли деякі футболісти залишалися попереду і не поверталися. Зараз, думаю, буде набагато важче, тому що вони не в найкращому становищі. Але і нам потрібно брати очки і проходити далі, – цитує Буяльського Динамоманія.

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