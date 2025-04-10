Роберт Лєвандовскі став першим гравцем в історії, який забив щонайменше 10 голів в одному сезоні Ліги чемпіонів за 3 різні команди (Борусія Д, Баварія, Барселона). Примітно, що цей рекорд поляк встановив у грі проти своєї колишньої команди – він оформив дубль у її ворота.

Барселона розгромила Борусію в першому чвертьфіналі ЛЧ – Лєвандовскі та Рафінья долучились до трьох голів

Разом із Лєвандовскі героєм зустрічі став Рафінья – бразилець забив сам і оформив дві гольові передачі – на Роберта та Ламіна Ямаля. Схоже, матч-відповідь у Дортмунді перетворився на сущу формальність.