Барселона – Борусія Д: стартові склади та онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Барселона у рамках першого чвертьфіналу ЛЧ 2024/25 приймає дортмундську Борусію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 між Барселоною та дортмундською Борусією розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. За основними подіями матчу можете стежити в текстовому онлайні "Футбол 24".
Барселона – Борусія Д: анонс чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
Барселона: Щенсни – Кунде, Мартінес, Кубарсі, Бальде – Педрі, Де Йонг – Ямаль, Фермін Лопес, Рафінья – Лєвандовскі
Борусія Д: Кобель – Антон, Джан, Бенсебаїні – Рюерсон, Нмеча, Чуквуемека, Байно-Гіттенс – Брандт – Гірассі, Адеємі
Від скромного Ам'єна до перлини Ліги чемпіонів – забивав Шахтарю і розцвів майже у 30 років