"Ми переконалися, що можемо виграти двоматчеве протистояння в гостях": Флік роздав багато компліментів Борусії Д

Ямаля пробачили, а Ковач відмовився від моделі останніх матчів

Барселона не могла розраховувати на травмованих Ольмо, тер Штегена, Касадо та Берналя, але Мартінес встиг відновитись і повернутись у основу. Ще однією втратою каталонців міг стати Ямаль, який запізнився на тренування – а Хансі Флік карає за такі речі лавою запасних. Зокрема, через це пройшли Пенья та Кунде.

Тим не менш, наставник "блаугранас" вирішив пробачити Ламіна, виставивши його в старт. З одного боку, це раціонально – на шальки терезів поставлений півфінал ЛЧ. З іншого, подібні кейси в умовах продекларованого німецького "орднунга" можуть стати проблемою в майбутньому, адже рівність футболістів була порушена.

Стартовий склад обох команд виявився очікуваним. Відзначити можна тільки повернення Гірассі на вістря атака Дортмунда – Серу є другим бомбардиром ЛЧ, забивши 10 голів (більше має тільки Рафінья). А от схема Борусії здивувала, адже Ніко Ковач у останніх матчах Бундесліги працював у моделі 5-3-2 з парою Адеємі - Баєр попереду.

Характерною особливістю цієї тактики стала відмова від володіння й гра через контрвипади. Це виглядало як підготовка до Барселони, однак на Монжуїку "джмелі" повернулись до 4-2-3-1. При цьому не сказати, що Борусія створювала свої моменти з перехідних фаз – атаки мали позиційний характер.

Ніко Ковач виграв дуель з Хансі Фліком у першому таймі, але програв

Барселона спробувала ошелешити Дортмунд зі старту, створивши три гольові нагоди у перші ж 10 хвилин. Так, на 5-й хвилині Ямаль відкрився під пас Ферміна, хитнув Бенсебаїні в штрафному й пробив у дальній – Кобель парирував. Ще за хвилину Ямаль прийняв діагональ від Педрі, виконав фінт "еластіко" проти Бенсебаїні й вгатив повз дальню стійку з гострого кута.

На 7-й же хвилині Педрі запустив Рафінью на лівий край штрафного й прострілив на Лєвандовскі. Роберт замикав з кількох метрів під поперечку, однак Кобель виконав фантастичний сейв!

Шокова атака не принесла Барселоні гола, а Борусія досить швидко почала вирівнювати хід зустрічі. Більша частина першого тайму пройшла без явної переваги каталонців, а моментів господарі практично не створювали.

Що найбільш важливо, "джмелі" почали комбінувати на чужій третині й відкриватись між лініями, декілька разів наблизившись до взяття воріт Щенсни. Особливо виділялись Адеємі, Байно-Гіттенс, Брандт і Гірассі. Так, на 34-й хвилині Серу пропускав закидання від Юліана на дальню стійку, звідки пробивав Керем – Кунде заблокував удар.

На 38-й же затяжна перепасовка гостей перед штрафним завершилась закидушкою Чуквуемеки на Гірассі. Ця закидушка вивела нападника віч-на-віч з голкіпером, однак Серу не зміг нормально влучити по м'ячу!

What a miss by Guirassy!! Dortmund should've scored but his shot is a miscue. Szczęsny is grateful to see it fall harmlessly toward him pic.twitter.com/DR8g3ztht4