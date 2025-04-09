Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Барселона вдруге за сезон переграла Дортмунд, зробивши вагому заявку на півфінал Ліги чемпіонів.

"Ми переконалися, що можемо виграти двоматчеве протистояння в гостях": Флік роздав багато компліментів Борусії Д

Ямаля пробачили, а Ковач відмовився від моделі останніх матчів

Барселона не могла розраховувати на травмованих Ольмо, тер Штегена, Касадо та Берналя, але Мартінес встиг відновитись і повернутись у основу. Ще однією втратою каталонців міг стати Ямаль, який запізнився на тренування – а Хансі Флік карає за такі речі лавою запасних. Зокрема, через це пройшли Пенья та Кунде.

Тим не менш, наставник "блаугранас" вирішив пробачити Ламіна, виставивши його в старт. З одного боку, це раціонально – на шальки терезів поставлений півфінал ЛЧ. З іншого, подібні кейси в умовах продекларованого німецького "орднунга" можуть стати проблемою в майбутньому, адже рівність футболістів була порушена.

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Стартовий склад обох команд виявився очікуваним. Відзначити можна тільки повернення Гірассі на вістря атака Дортмунда – Серу є другим бомбардиром ЛЧ, забивши 10 голів (більше має тільки Рафінья). А от схема Борусії здивувала, адже Ніко Ковач у останніх матчах Бундесліги працював у моделі 5-3-2 з парою Адеємі - Баєр попереду.

Характерною особливістю цієї тактики стала відмова від володіння й гра через контрвипади. Це виглядало як підготовка до Барселони, однак на Монжуїку "джмелі" повернулись до 4-2-3-1. При цьому не сказати, що Борусія створювала свої моменти з перехідних фаз – атаки мали позиційний характер.

Ніко Ковач виграв дуель з Хансі Фліком у першому таймі, але програв

Барселона спробувала ошелешити Дортмунд зі старту, створивши три гольові нагоди у перші ж 10 хвилин. Так, на 5-й хвилині Ямаль відкрився під пас Ферміна, хитнув Бенсебаїні в штрафному й пробив у дальній – Кобель парирував. Ще за хвилину Ямаль прийняв діагональ від Педрі, виконав фінт "еластіко" проти Бенсебаїні й вгатив повз дальню стійку з гострого кута.

На 7-й же хвилині Педрі запустив Рафінью на лівий край штрафного й прострілив на Лєвандовскі. Роберт замикав з кількох метрів під поперечку, однак Кобель виконав фантастичний сейв!

Шокова атака не принесла Барселоні гола, а Борусія досить швидко почала вирівнювати хід зустрічі. Більша частина першого тайму пройшла без явної переваги каталонців, а моментів господарі практично не створювали.

Що найбільш важливо, "джмелі" почали комбінувати на чужій третині й відкриватись між лініями, декілька разів наблизившись до взяття воріт Щенсни. Особливо виділялись Адеємі, Байно-Гіттенс, Брандт і Гірассі. Так, на 34-й хвилині Серу пропускав закидання від Юліана на дальню стійку, звідки пробивав Керем – Кунде заблокував удар.

На 38-й же затяжна перепасовка гостей перед штрафним завершилась закидушкою Чуквуемеки на Гірассі. Ця закидушка вивела нападника віч-на-віч з голкіпером, однак Серу не зміг нормально влучити по м'ячу!

What a miss by Guirassy!! Dortmund should've scored but his shot is a miscue. Szczęsny is grateful to see it fall harmlessly toward him pic.twitter.com/DR8g3ztht4 — Luis Mazariegos (@luism8989) April 9, 2025

На 45-й хвилині Гірассі міг замикати простріл Адеємі, але зовсім трішечки не встиг!

У компенсований же час Гірассі відкрився на правому краю карного майданчика, ефектно хитнув Кубарсі й пробив метрів з восьми у ближню дев'ятку. М'яч влучив у зовнішній бік сітки!

З огляду на вищезгадані події, перший тайм можна занести в актив Ніко Ковачу. Його підопічні витримали очікувану навалу й грали у свій футбол, створивши мінімум дві гольових нагоди. Барселона більшу частину часу розчаровувала – але все це не мало сенсу. Каталонці вели у рахунку ще з 26-ї хвилини.

Господарі забили зі стандарту. Фермін виконав подачу, Мартінес скинув її вздовж воріт, а Кубарсі підрізав її під дальню стійку. Рафінья заштовхав м'яч у ворота вже із самої лінії, чим ледь не натворив біди. Бразилець міг потрапити в офсайд, але його врятувала п'ятка Гірассі. 1:0!

Другий тайм – розвал Борусії

Наскільки перспективно виглядали "джмелі" до перерви, настільки ж беззмістовно вони діяли після. Барселона практично одразу показала, хто претендує на перемогу в усіх турнірах, а хто йде на восьмій позиції у Бундеслізі.

У цій справі дуже сильно допоміг ранній гол, проведений вже на 48-й хвилині. Він нагадував перше взяття воріт, тільки тепер подачу виконував Ямал, який змістився з правого флангу. Рафінья з дальньої стійки перевів вздовж воріт, а Лєвандовскі замкнув із сантиметрової відстані. 2:0!

Після цього було проведено ще шість пострілів. Так, на 63-й хвилині Педрі отримав скидку від Ферміна й з лінії штрафного вгатив у стійку.

На 64-й Лєвандовскі хитнув захисника й пробивав з лівого краю штрафного (Кобель врятував), а на 65-й Фермін замикав навіс Ямаля – удар заблокували, однак добивання від Ферміна пройшло над майже порожніми воротами.

Зрештою, на 66-й хвилині Барса довела справу до розгрому. Фермін Лопес отримав шикарний пас на хід від Ямаля й виконав простріл, а Лєвандовскі замкнув – 3:0.

На 77-й же справа і до четвертого забитого м'яча дійшла, в чому допоміг все той же Лєвандовскі. Він накрив Антона й проштовхнув м'яч на хід Рафіньї, а його подальшу передачу в гол перетворив Ямаль.

Лише наприкінці зустрічі Борусії дозволили пограти, що вилилось у декілька неприємних епізодів. Зокрема, Зюле пробивав під поперечку після кутового, а Баєр забив гол після феєричного провалу високої лінії оборони Барси – господарів врятував офсайд. Крім того, низку пострілів з меж штрафного заблокували захисники.

Це мало б насторожити Хансі Фліка, адже моменти посипались після виходу Дюранвіля, Рейни та Баєра. Якби Борусія відквитала бодай один гол, то можна було б помріяти про диво у Дортмунді – але поєдинок на Монжуїку завершився з рахунком 4:0. Фактично, ми вже знаємо першого півфіналіста Ліги чемпіонів.

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