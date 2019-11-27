Барселона – Борусія Д: Мессі проведе 700-й поєдинок у футболці "блаугранас"

Зустріч із Борусією Д стане знаковою для лідера Барселони Ліонеля Мессі.

Ліонель Мессі вийде у стартовому складі на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії.

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Цей матч стане 700-м для 32-річного аргентинця за Барселону. Офіційний сайт клубу одразу після оголошення стартового складу привітав форварда з ювілейним поєдинком.

Нагадаємо, У 699 матчах Мессі забив 612 голів і віддав 235 результативних передач.

Двобій Барселони та Борусії Д відбудеться 27 листопада, початок о 22:00.

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