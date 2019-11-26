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Барселона – Борусія Д: Мессі може провести 700-й матч у складі каталонців – статистика аргентинця вражає

14:52 270 Читать на русском
Барселона – Борусія Д: Мессі може провести 700-й матч у складі каталонців – статистика аргентинця вражає
Ліонель Мессі / Marca

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів може стати ювілейним для зіркового форварда Барселони Ліонеля Мессі.

 

Зірка Барселони Ліонель Мессі проведе свій 700-й матч у кар'єрі за Барселону, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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В дописі зазначається фантастична статистика аргентинця у складі "блаугранас": у 699 матчах Ліонель відзначився 612 забитими м'ячами та 235 асистами. У 125 з них Мессі записав до свого активу дублі, ще в 40 – хет-трики, а в 5 відзначився покером. Особливим є матч Ліги чемпіонів сезону 2011/12 – тоді форвард відзначився пента-триком у ворота Байєра.

Зазначимо, що матч Барселона – Борусія Д відбудеться 27 листопада, початок гри о 22:00.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Барселона - Борусія Дортмунд
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