Барселона – Борусія Д: Дембеле травмувався та не зміг дограти поєдинок

Нападник Барселони Усман Дембеле достроково покинув поле у матчі Ліги чемпіонів.

В матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти дортмундської Борусії нападник Барси Усман Дембеле вийшов у стартовому складі, але не зміг дограти навіть до свистка на перерву.

Барселона – Борусія Д: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 25-й хвилині француз попросив допомоги лікарів, і після цього вже не зміг продовжити поєдинок. Замість Усмана на полі з'явився його співвітчизник Антуан Грізманн.

В поточному сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

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