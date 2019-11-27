toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БАРСЕЛОНА - БОРУСІЯ ДОРТМУНД МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ

Барселона – Борусія Д: Дембеле травмувався та не зміг дограти поєдинок

27 листопада 23:39 200 Читать на русском
Барселона – Борусія Д: Дембеле травмувався та не зміг дограти поєдинок
Ліонель Мессі та Усман Дембеле / Фото з відкритих джерел

Нападник Барселони Усман Дембеле достроково покинув поле у матчі Ліги чемпіонів.

29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
 
Джейдон Санчо 78’
29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
78’ Джейдон Санчо

В матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти дортмундської Борусії нападник Барси Усман Дембеле вийшов у стартовому складі, але не зміг дограти навіть до свистка на перерву.

Барселона – Борусія Д: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 25-й хвилині француз попросив допомоги лікарів, і після цього вже не зміг продовжити поєдинок. Замість Усмана на полі з'явився його співвітчизник Антуан Грізманн.

В поточному сезоні Ла Ліги Дембеле провів лише 5 матчів, в яких відзначився голом.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

blog_ava
Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів
27 листопада
37910
Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Барселона - Борусія Дортмунд Усман Дембеле Усман Дембеле
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
8
хв
Мальме
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук