Барселона – Борусія Д: Дембеле травмувався та не зміг дограти поєдинок

Ліга чемпіонів — 27 лист 1037
-
Ліга чемпіонів: Інтер вирвав перемогу в Празі, Ліверпуль і Наполі розійшлися миром, Лейпциг здійснив фантастичний камбек
-
Мальме – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 27 лист 3079
-
Динамо U-19 вирвало нічию у ПАОКа U-19 на виїзді та вийшло в плей-офф Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 27 лист 5398
-
"Тайм, про який хочеться забути" і "донецький пінг-понг": англійські ЗМІ про Ман Сіті – Шахтар як тривожне майбутнє ПепаЛіга чемпіонів — 27 лист 13436
-
ПАОК U-19 – Динамо U-19: онлайн-трансляція матчу Юнацької ліги УЄФА – чемпіон світу в основіЛіга чемпіонів — 27 лист 3726