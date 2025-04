Борусії не давали б шансів на прохід у півфінал, навіть якби дортмундці перебували у топовій формі. Занадто вже потужною є нинішня Барселона. У поточному розіграші Ліги чемпіонів "блаугранас" забили аж 32 голи, що є найкращим клубним результатом за останні 14 років – а у всіх цьогорічних турнірах каталонці провели аж 141 гол. Більше, ніж будь-яка інша команда в провідних чемпіонатах.

Ямаль ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів – його може бути покарано

У складі Барселони є такі футболісти, як Рафінья та Ямаль. Бразилець має аж 16 результативних дій у 10 матчах ЛЧ 2024/25 (11 голів, 5 асистів) – за один сезон єврокубків більше забивав тільки Мессі (19).

17-річний Ламін же став наймолодшим футболістом, якому вдавалося зробити гол+пас у матчі Ліги чемпіонів. Зрештою, Хансі Флік є найкращим тренером в історії турніру за середньою результативністю своїх команд (3,2 голи за гру).

А ще можна згадати, що "блаугранас" за інтенсивністю пресингу лідирують серед усіх представників топ-5 чемпіонатів. Взагалі, за величезною кількістю показників каталонці тримаються в групі насильніших – чого не скажеш про Борусію. Дортмундці пережили катастрофічний початок року й лише зараз почали оживати, підібравшись до восьмої позиції в Бундеслізі.

До слова, коефіцієнт на перемогу команди Хансі Фліка – 1,30. На тріумф підопічних Ніко Ковача фахівці дають 9,60.

Суперкомп'ютер Opta дає Борусії всього 20% вірогідності пройти у півфінал

У Німеччині "джмелі" виграли приблизно стільки ж матчів, скільки й програли (12 проти 11), а різниця забитих і пропущених не дотягує навіть до 10 голів. Прорватись до чвертьфіналу ЛЧ колективу вдалося лишень завдяки вдалому жеребу – підопічні Ніко Ковача отримали в суперники кризовий Спортінг (на другий матч португальці виставили резерв) та викошений травмами Лілль.

Звісно ж, всі очікують на легку перемогу Барселони. По-перше, суперник сильний. По-друге, гра відбудеться на Монжуїку. По-третє, Борусія за п'ять матчів жодного разу не перемогла "блаугранас", а в останніх 20-ти виїздах до Іспанії дортмундці виграли тільки тричі.

Зрештою, вони втратили Ніко Шлоттербека – центрбека, який володіє чи не найкращим дальнім пасом у світі.

Ніко Шлоттербек на кінець березня входив у топ-5 футболістів Європи за кількістю пасів з просуванням

Борусія має величезну кількість проблем, але закидувати капелюхами цей колектив Барса не має права. У поточному сезоні каталонців били навіть Лас-Пальмас і Леганес, а Бетіс на вихідних привіз з Монжуїка заслужену нічию. Дортмунд же буде посильніше за цих суперників.

Команда Ніко Ковача насправді здатна здивувати. У неї дуже сильний атакувальний склад. Байноу-Гіттенс, наприклад, довгий час тримався у лідерах Європи за кількістю обіграшів, що призводили до ударів (але зараз Джеймі випав з основи). Є швидкий і технічний Адеємі, є розумний і потужний Брандт. Головною ж зброєю залишається форвард Гірассі, який провів 10 голів і 4 асисти в цьогорічній Лізі чемпіонів.

За матчами Борусії у плей-офф ЛЧ було важко спостерігати, але у кожному з них був ударний відрізок з надзвичайно інтенсивним пресингом і контрпресингом, який трансформувався у гострі атаки. Уніону забили 6 голів саме після успішної реакції на втрату м'яча, а сильні Фрайбург і Майнц нещодавно отримали по 3-4 голи від Дортмунда – "джмелі" порвали їх у контратаках.

Варто згадати й осінню зустріч Борусії та Барселони в ЛЧ. Тоді німці дали шалений бій, зазнавши поразки з рахунком 2:3. Можна також переглянути феєричні битви з Бенфікою та Атлетіко, де Барселоні забивали по чотири голи. Оборона залишається вразливим місцем "блаугранас", а до їхньої офсайдної пастки опоненти так призвичаїлись, що вона часто грає у мінус Фліку.

Словом, у "джмелів" є ресурс для сенсації, але в неї все одно не віриться. Перше за все, через слабкість захисту підопічних Ніко Ковача – достатньо згадати, як Шахтар декілька разів через різні механізми розривав задню лінію Борусії, зрештою забивши гол. Найгіршим сценарієм для Барселони є боротьба з "автобусом", але німці не здатні його поставити.

Крім того, існують великі сумніви у здатності перепресингувати Барсу. Все ж, дортмундці ефективні в цьому аспекті лишень на окремих відрізках. Володіти м'ячем під тиском господарів теж буде нереально, тож залишається сподіватись на контратаки. От тільки каталонці значно потужніші при грі на просторі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мартінес (під питанням), Ольмо, тер Штеген, Берналь, Касадо – Зюле (під питанням), Шлоттербек, Забітцер, Ветьєн

Дискваліфіковані: Гросс (Борусія Д)

Орієнтовні склади на матч Барселона – Борусія Д

Барселона: Щенсни – Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде – Педрі, Де Йонг – Ямаль, Гаві, Рафінья – Лєвандовскі

Борусія Д: Кобель – Антон, Джан, Бенсебаїні – Рюерсон, Нмеча, Чуквуемека, Свенсон – Брандт – Гірассі, Адеємі

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 3,5, Барселона переможе

Хансі Флік виграв усі шість поєдинків проти Дортмунда в своїй кар'єрі. Ймовірно, виграє і сьомий – занадто вже багато вразливостей у "джмелів", а майже всі їхні козирі теоретично б'ються нинішньою Барселоною. Зовсім безнадійною Борусія не буде (принаймні, деякий час), але шансів на виїзний успіх не простежується.

