Барселона – Борусія Д: Алькасер пропустить матч

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Мессі погрожує піти з Барселони безкоштовно, якщо каталонці не повернуть НеймараІспанія — 10:58 4240
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Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 12609
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Росія має отримати дискваліфікацію на 4 роки – як висновок комісії WADA може вплинути на Євро-2020Євро-2020 — 25 лист 17261
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