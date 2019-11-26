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Барселона – Борусія Д: Алькасер пропустить матч

10:44 239 Читать на русском
Барселона – Борусія Д: Алькасер пропустить матч
Пако Алькасер / Mundo Deportivo

Форвард Борусії Д Пако Алькасер не допоможе німецькій команді в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

Пако Алькасер пропустить матч проти Барселони через пошкодження коліна, інформує Marca.

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Зазначається, що іспанець травмувався в нещодавньому матчі Бундесліги проти Падерборна (3:3). До слова, Алькасер нещодавно відновився якраз від пошкодження підколінного сухожилля.

Додамо, що в поточному сезоні Пако провів 13 матчів у складі Борусії Д, відзначившись 7 голами та 2 асистами.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Барселона - Борусія Дортмунд Пако Алькасер Пако Алькасер Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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