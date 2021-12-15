Барселона втратила перемогу над Бока Хуніорс. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Кубок Марадони

Барселона – Бока Хуніорс – 1:1 (2:4 пен.)

Голи: Ютгла, 50 – Себальйос, 77

Алвес дебютував за Барселону після повернення – каталонці програли Бока Хуніорс у матчі Кубка Марадони

Каталонці мали кілька непоганих нагод відкрити рахунок у першому таймі, але підопічні Хаві ними не скористались.

Проте майже одразу після перерви 22-річний півзахисник "блаугранас" Ферран Ютгла красивим пострілом здалеку вразив ворота аргентинської команди. Гостям вдалось відігратись і перевести гру у серію пенальті, де Барселона поступилась.

Таким чином Бока Хуніорс стає першим володарем трофею Кубка Марадони.

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