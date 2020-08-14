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Барселона – Баварія: Рівалдо пояснив важливість матчу в боротьбі Мессі та Лєвандовскі за звання найкращого у 2020-му

14 серпня 17:03 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Рівалдо пояснив важливість матчу в боротьбі Мессі та Лєвандовскі за звання найкращого у 2020-му
Мессі та Лєвандовскі / колаж з відкритих джерел

Колишній форвард Барселони Рівалдо поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу між "блаугранас" та Баварією, а також дав прогноз майбутньому протистоянню між Ліонелем Мессі та Робертом Лєвандовскі.

7’ Девід Алаба
57’ Луїс Суарес
 
Томас Мюллєр 4’
Іван Перішіч 21’
Серж Гнабрі 27’
Томас Мюллєр 31’
Йозуа Кімміх 63’
Роберт Лєвандовскі 82’
Філіппе Коутінью 85’
Філіппе Коутінью 89’
4’ Томас Мюллєр
7’ Девід Алаба
21’ Іван Перішіч
27’ Серж Гнабрі
31’ Томас Мюллєр
57’ Луїс Суарес
63’ Йозуа Кімміх
82’ Роберт Лєвандовскі
85’ Філіппе Коутінью
89’ Філіппе Коутінью

"Лотар Маттеус сказав, що Мессі ось-ось зустрінеться зі своїм наступником в статусі найкращого гравця світу – Робертом Лєвандовскі.

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Поляк перебуває в екстраординарній формі, у нього є все, щоб стати найкращим гравцем світу в 2020 році. Однак йому все ще належить обіграти нинішнього найкращого гравця. Буде цікаво подивитися, як обидва гравці покажуть себе в п'ятницю.

Як ми знаємо, Мессі зазвичай проявляє себе у великих матчах, підвищуючи рівень своєї гри, коли це необхідно. Лєвандовскі забив більше 50 голів у цьому сезоні, і буде відчайдушно намагатися вийти в півфінал. Хто з цих двох зірок пройде в наступну стадію, той зможе називати себе найкращим у світі в 2020 році", – поділився Рівалдо у своїй колонці на BetFair.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться вже сьогодні, 14 серпня, початок о 22:00.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Барселона - Баварія Баварія Баварія Роберт Роберт Лєвандовскі
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