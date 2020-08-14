Барселона – Баварія: Рівалдо пояснив важливість матчу в боротьбі Мессі та Лєвандовскі за звання найкращого у 2020-му

Колишній форвард Барселони Рівалдо поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу між "блаугранас" та Баварією, а також дав прогноз майбутньому протистоянню між Ліонелем Мессі та Робертом Лєвандовскі.

"Лотар Маттеус сказав, що Мессі ось-ось зустрінеться зі своїм наступником в статусі найкращого гравця світу – Робертом Лєвандовскі.

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Поляк перебуває в екстраординарній формі, у нього є все, щоб стати найкращим гравцем світу в 2020 році. Однак йому все ще належить обіграти нинішнього найкращого гравця. Буде цікаво подивитися, як обидва гравці покажуть себе в п'ятницю.

Як ми знаємо, Мессі зазвичай проявляє себе у великих матчах, підвищуючи рівень своєї гри, коли це необхідно. Лєвандовскі забив більше 50 голів у цьому сезоні, і буде відчайдушно намагатися вийти в півфінал. Хто з цих двох зірок пройде в наступну стадію, той зможе називати себе найкращим у світі в 2020 році", – поділився Рівалдо у своїй колонці на BetFair.

Нагадаємо, поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться вже сьогодні, 14 серпня, початок о 22:00.

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