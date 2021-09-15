"Думаю, що команда грала дуже добре – це ключовий момент. Також добре проявили себе в обороні. У нас були проблеми перші 7-8 хвилин – грали недостатньо хоробро, але потім ми внесли деякі корективи.

Барселона – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Завжди чудово не пропустити жодного м'яча. В такому випадку є хороший шанс на перемогу, беручи до уваги те, які у нашої команди атакувальні якості. Я неймовірно радий, що в команді є Роберт Лєвандовскі і Томас Мюллєр. Радий працювати із зірками світового рівня", – цитує Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Баварія розбила Барселону (3:0) на Камп Ноу завдяки дублю Лєвандовскі та голу Мюллєра та очолила групу E, до якої потрапило київське Динамо.

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