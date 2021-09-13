"Шкода, що Мессі більше немає в Барселоні. Коли ви граєте проти команди, в якій є Мессі, це дає вам додаткову мотивацію, тому що ми всі знаємо, чого він досягнув.

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Мушу визнати, що на даний момент не можу оцінити Барселону. Без сумніву, без Мессі вони тепер будуть іншою командою. Не виключено, що тепер вони будуть більше акцентувати увагу на обороні. Не знаю, що нас очікує, але, в будь-якому випадку, це буде гра на прекрасному стадіоні проти відмінного клубу", – поділився Мюллєр у коментарі Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Мессі покинув каталонців минулого літа, перебравшись до ПСЖ на правах вільного агента. Зазначимо, що Барселона та Баварія зустрінуться 14 вересня, початок зустрічі о 22:00.

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