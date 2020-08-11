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Барселона – Баварія: Мессі повернувся до тренувань після вимушеної паузи – Дембеле чекає вердикту лікарів

15:56 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Мессі повернувся до тренувань після вимушеної паузи – Дембеле чекає вердикту лікарів
Мессі і Дембеле / Сайт Барселони

Барселона має кілька позитивних новин перед поєдинком 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

 

Ліонель Мессі повернувся до повноцінних тренувань після 48-годинної паузи, повідомляє AS.

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Аргентинець відчував дискомфорт у лівій щиколотці, тому отримав відпочинок і курс лікування протизапальними засобами. Клубні лікарі Барселони також вирішують питання готовності Усмана Дембеле. В середу або четвер француз пройде фінальне обстеження, яке остаточно визначить його стан після 9 місяців без футболу.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться 14 серпня у Лісабоні.

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Теги
Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів Усман Усман Дембеле Барселона - Баварія
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