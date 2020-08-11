Барселона – Баварія: Мессі повернувся до тренувань після вимушеної паузи – Дембеле чекає вердикту лікарів

Ліонель Мессі повернувся до повноцінних тренувань після 48-годинної паузи, повідомляє AS.
"Давайте без дурниць!" – як Мессі налаштовував гравців Барселони у перерві матчу Ліги чемпіонів
Аргентинець відчував дискомфорт у лівій щиколотці, тому отримав відпочинок і курс лікування протизапальними засобами. Клубні лікарі Барселони також вирішують питання готовності Усмана Дембеле. В середу або четвер француз пройде фінальне обстеження, яке остаточно визначить його стан після 9 місяців без футболу.
Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Баварією відбудеться 14 серпня у Лісабоні.
Хто виграє ЛЧ 2019/20 – названий головний фаворит, Маліновський і Ко опинилися серед аутсайдерів