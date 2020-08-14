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Барселона – Баварія: Маскерано не погоджується з прогнозом букмекерів на матч Ліги чемпіонів

19:41 - Читать на русском
Барселона – Баварія: Маскерано не погоджується з прогнозом букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Хав'єр Маскерано та Ліонель Мессі / Фото ФК Барселона

Екс-захисник Барселони Хав'єр Маскерано вірить у свою колишню команду перед півфіналом ЛЧ.

 

"Баварія – чудова команда з фізично сильними гравцями, але це одноматчеве протистояння, і може трапитися що завгодно. Я впевнений, що Барселона зіграє гідно.

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Барселоні треба контролювати матч, тому що їй завжди було важко оборонятися. Якщо футболісти візьмуть гру під свій контроль, все зведеться до індивідуальних моментів, які все вирішать.

Мессі – основна причина, через яку Барселона здатна перемогти будь-яку команду. Він знає, що команду від фіналу відокремлюють два матчі. Я бачив його пристрасть у грі з Наполі, вона передається всій команді", – цитує Маскерано Goal.

Нагадаємо, Барса та Баварія зустрінуться 14 серпня у півфіналі ЛЧ, початок о 22:00. Букмекери віддають перевагу саме німецькій команді.

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Барселона - Баварія Барселона Барселона Хав'єр Хав'єр Маскерано Ліонель Ліонель Мессі Баварія Баварія Ліга чемпіонів
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