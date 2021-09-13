"Я вигравав титули та матчі, і я не думаю про це. Ви не думаєте про позитив чи негатив. Це ще один сезон. Ми граємо проти великого суперника і хочемо розпочати сезон у Лізі чемпіонів найкращим чином. Куман? Ми були в дуже складних ситуаціях останні роки, зі змінами гравців, президента... Куман був фундаментальною частиною, тому що його покликали до клубу, аби внести зміни. Він має великий вплив та знає, чого хоче.

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Баварія? Вони отримали нового тренера, і він захоче, щоб команда зіграла у його стилі. Але це правда, що він втримав велику кількість гравців. Це складна і повноцінна команда, і він захоче перемогти і розпочати груповий етап з перемоги. 2:8 важко прийняти, але світ футболу такий. Ми досить довго не могли це прийняти, оскільки все мало бути інакше. Але це різні команди та різні ситуації.

Відхід Мессі? Я був у шоковому стані через те, ким Лео був для мене, моєї сім'ї, але це не залежало від нас. Це було важко, але ми повинні спробувати змінити це. Барселона повинна звикнути грати без нього. Конфлікт між Лапортою та Куманом? Це питання, яке вони повинні обговорити. Кожен з них відповідальний за свої слова. Ми всі хочемо всього найкращого для клубу.. Якщо у них є проблема, вони повинні говорити про це", – наводить слова Бускетса Marca.

Зазначимо, що Барселона та Баварія зустрінуться 14 вересня, початок зустрічі о 22:00. Останній матч між командами завершився справжньою ганьбою для каталонців – німці перемогли з рахунком 2:8.

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