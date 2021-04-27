Барселона – Атлетіко: супербитва може відбутися з глядачами завдяки плану Прімери
Завершальні матчі чемпіонату Іспанії можуть відбутися за підтримки фанатів.
Прімера підготувала план для повернення глядачів на стадіони, повідомляє Mundo Deportivo.
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Керівники чемпіонату сподіваються пускати фанатів з 35 туру, але є імовірність, що доведеться почекати до 37-го. Перший суперматч з підтримкою може відбутися вже 8 травня – Барселона прийматиме Атлетіко. Щоправда, кількість вільних місць обмежать до 25% від місткості стадіону.
Додамо, що матчі Прімери вже понад рік відбуваються без фанатів через пандемію коронавірусу.
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