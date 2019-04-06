Барселона – Атлетіко: онлайн-відеотрансляція матчу

Лідери іспанської Прімери Барселона та Атлетіко зустрічаються в матчі 31-го туру. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

Матч Барселона – Атлетіко стартував о 21:45 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію, а відеотрансляція буде доступна у цій новині. Каталонці на вершині турнірної таблиці Ла Ліги випереджають "матрацників", які йдуть другими, на 8 очок і вважаються солідним фаворитом очної зустрічі.

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Стартові склади:

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Артур – Мессі, Суарес, Коутінью.

Запасні: Сілессен, Умтіті, Мурільйо, Семеду, Аленья, Малком, Боатенг

Атлетіко: Облак – Аріас, Хіменес, Годін, Луїс – Ньїгес, Парті, Родріго, Коке – Грізманн, Коста.

Запасні: Адан, Савіч, Хуанфран, Вітоло, Калініч, Корреа, Мората