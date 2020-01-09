Барселона – Атлетіко: Сімеоне відзначив позитивні риси півфіналу Суперкубка Іспанії проти каталонського гранда

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне готовий до бою з Барсою за путівку у фінал Суперкубка Іспанії.

"Ймовірно, ця гра буде відрізнятися від тієї, що була в чемпіонаті. Це плей-офф, тому можливий тільки один результат – перемога. Обидві команди постараються домогтися поставленої мети завдяки своїм сильним якостям і здібностям.

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Ми знаємо про сильні якості Барселони, вони грають в атакувальний футбол, в якому їхні виконавці здатні розбити будь-які командні дії суперника.

Ми приїхали сюди у відповідний час, тому не сумніваємося, що матч піде нам на користь. Ти стаєш тільки сильнішим, граючи проти найкращих.

Ми поважаємо всі турніри і розуміємо, що Суперкубок Іспанії – це можливість продовжити розвиток і порадувати наших уболівальників. Сподіваюся, ми будемо відповідати високим стандартам цього турніру", – цитує Сімеоне офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Атлетіко зіграє з Барселоною. Поєдинок відбудеться 9 січня. Початок матчу о 21:00.

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