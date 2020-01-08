Барселона – Атлетіко: Корреа розсипався у компліментах Мессі перед боєм за фінал Суперкубка Іспанії

Форвард Атлетіко Анхель Корреа спробував пояснити, як зупинити лідера Барселони Ліонеля Мессі.

"Мені здається, що питання про те, як зупинити Мессі, задають з моменту початку його кар'єри. І на нього немає відповіді. Команда повинна докласти максимум зусиль протягом усіх 90 хвилин, щоб досягти перемоги.

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Він – досконалий футболіст, у якого є все. Буде дуже приємно знову зустрітися з ним. Сподіваюся, цього разу перемога буде за нами.

Ліонель – дуже спокійна людина. Крім того, що Мессі є найкращим футболістом у світі, він чудова людина, дуже скромний, який любить свою сім'ю і друзів. Мессі завжди спілкується з молодими гравцями і добре працює в команді", – цитує Корреа Mundo Deportivo.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії Атлетіко зіграє з Барсою. Поєдинок запланований на 9 січня. Початок матчу о 21:00.

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