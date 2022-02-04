Поєдинок Барселони і Атлетіко залишився без одного з найцікавіших персонажів.

Нападник "матрацників" Антуан Грізманн пропустить зустріч через травму, повідомляє Marca.

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Льоренте, Кондогбія і Еррера виписані з лазарету, тому француз залишається єдиною втратою Атлетіко. Грізманн був би ледь не головною персоною матчу. Його контракт досі належить Барселоні, а тепер він міг вперше повернутися на Камп Ноу після двох років посередніх виступів за каталонців.

Команди зійдуться 6 лютого у битві за зону Ліги чемпіонів. Зараз четверту сходинку утримує Атлетіко, однак Барселона відстає всього на одне очко.

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