Барселона – Атлетіко: Дієго Коста був вилучений з поля за лайку на адресу арбітра

Дієго Коста в матчі з Барселоною

Нападник Атлетіко Дієго Коста серйозно підвів свою команду в матчі 31-туру Прімери проти Барселони. Форвард отримав червону картку ще в першому таймі.

Барселона перемогла Атлетіко в центральному матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії завдяки голам Луїса Суареса та Ліонеля Мессі під завісу поєдинку.

Більшу частину матчу гості грали у меншості через вилучення Дієго Кости на 28-й хвилині гри. Форвард, відомий своїм скандальним характером, в одному з епізодів облаяв арбітра Хесуса Хіля Мансано, за що одразу побачив перед собою червону картку.

Барселона – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Іспанські ЗМІ спробували розшифрувати слова Кости. "Я с**в на твою маму-повію". При цьому форвард повторив ці слова двічі, повідомляє журналіст Річард Мартін.

Після цієї перемоги Барселона відірвалась від Атлетіко на 11 очок за 7 турів до завершення чемпіонату.