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Барселона – Атлетіко: Дієго Коста був вилучений з поля за лайку на адресу арбітра

09:46 695 Читать на русском
Барселона – Атлетіко: Дієго Коста був вилучений з поля за лайку на адресу арбітра
Дієго Коста в матчі з Барселоною

Нападник Атлетіко Дієго Коста серйозно підвів свою команду в матчі 31-туру Прімери проти Барселони. Форвард отримав червону картку ще в першому таймі.

85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі
 
Дієго Коста 29’
29’ Дієго Коста
85’ Луїс Суарес
87’ Ліонель Мессі

Барселона перемогла Атлетіко в центральному матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії завдяки голам Луїса Суареса та Ліонеля Мессі під завісу поєдинку.

Більшу частину матчу гості грали у меншості через вилучення Дієго Кости на 28-й хвилині гри. Форвард, відомий своїм скандальним характером, в одному з епізодів облаяв арбітра Хесуса Хіля Мансано, за що одразу побачив перед собою червону картку.

Барселона – Атлетіко – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Іспанські ЗМІ спробували розшифрувати слова Кости. "Я с**в на твою маму-повію". При цьому форвард повторив ці слова двічі, повідомляє журналіст Річард Мартін.

Після цієї перемоги Барселона відірвалась від Атлетіко на 11 очок за 7 турів до завершення чемпіонату.

Теги
Відеоновини Іспанія Барселона - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Дієго Коста Дієго Коста Арбітри
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