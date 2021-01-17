Барселона – Атлетік: Мессі у основі "блаугранас" на матч за Суперкубок Іспанії
Нападник Барселони Ліонель Мессі потрапив до стартового складу каталонців на матч за Суперкубок Іспанії проти Атлетіка.
Аргентинець відновився від пошкодження та розпочне поєдинок проти Атлетіка з перших хвилин, повідомляє твіттер каталонців.
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Нападник через проблеми зі здоров'ям пропустив півфінал Суперкубка проти Реал Сосьєдада. Тоді Мессі відчував дискомфорт у стегні. Упродовж тижня лідер атак каталонців займався індивідуально, а в неділю вранці тренувався у загальній групі.
Нагадаємо, Атлетік та Барселона розіграють Суперкубок Іспанії сьогодні, початок матчу о 22:00.
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