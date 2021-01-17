Нападник Барселони Ліонель Мессі потрапив до стартового складу каталонців на матч за Суперкубок Іспанії проти Атлетіка.

Аргентинець відновився від пошкодження та розпочне поєдинок проти Атлетіка з перших хвилин, повідомляє твіттер каталонців.

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Нападник через проблеми зі здоров'ям пропустив півфінал Суперкубка проти Реал Сосьєдада. Тоді Мессі відчував дискомфорт у стегні. Упродовж тижня лідер атак каталонців займався індивідуально, а в неділю вранці тренувався у загальній групі.

Нагадаємо, Атлетік та Барселона розіграють Суперкубок Іспанії сьогодні, початок матчу о 22:00.

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