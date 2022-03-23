Реал – Барселона – 1:3

Голи: Кармона, 8 – Путельяс, 53 (пен), 90+4, Піна, 81

Відразу після основного Ель Класіко розіграли жіночу версію. Барселона знову перемогла, нехай і не так впевнено. Мадридки забили першими, але другий тайм провалили (1:14 за ударами). Барса наприкінці матчу вирвала перемогу, а найкраща футболістка минулого року – Алексія Путельяс – оформила дубль.

Баварія – ПСЖ – 1:2

Голи: Бюль, 84 – Катото, 20, 71

Ще одна класична дуель для європейського футболу. ПСЖ грав на виїзді, але атакував краще. Гості створили 5 реальних гольових моментів, а господарі – жодного. Париж двічі забив зусиллями Катото після кутових. Баварія відповіла лише одним голом – Бюль тотужно пробила зі штрафного.

Ювентус – Ліон – 2:1

Голи: Гіреллі, 71, Бонфантіні, 83 – Макаріо, 8

Вилучення: Карпентер, 62 (Л)

Ліон, який є головною силою в жіночому футболі, несподівано програв Ювентусу. Француженки були величезними фаворитками навіть виїзного матчу і протягом години виправдовували свій статус. Забили раз, могли забивати вдруге, якби Гіреллі не вибила м'яч з лінії. Однак потім почали припускатися грубих помилок. Карпентер втратила м'яч в центрі поля і ціною вилучення зірвала атаку. Воротарка Ліона в простій ситуації випустила м'яч з рук і дозволила зрівняти рахунок. Під завісу зустрічі Ювентус забив ще раз і святкує сенсаційний успіх.

Арсенал – Вольфсбург – 1:1

Голи: Вуббен-Мой, 89 – Вассмут, 19

Арсенал вдома врятував нічию з Вольфсбургом. Німкені у середині першого тайму після затяжної атаки дотиснули суперниць і забили першими. "Канонірки" відігралися за 3 хвилини до фінального свистка. У Хіт не вийшов удар зі штрафного, але Вуббен-Мой підхопила м'яч і вразила ворота.

Матчі-відповіді відбудуться через тиждень – 30-31 березня.

Україна матиме дві команди в жіночій Лізі чемпіонів