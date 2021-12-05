Наставник Барселони Хаві Ернандес зізнався, що після поразки від Бетіса у 16-му турі Прімери (0:1) налаштований на тріумф в Мюнхені.

"Ми поступилися по перерві, коли були на висоті. Ми повинні бути розумнішими тактично. Мене справді дратує пропущений м'яч.

Перша поразка Хаві на чолі Барселони у відеоогляді матчу проти Бетіса

Дембеле – великий гравець, що викликає ажіотаж. Вболівальники бачать, на що він здатний, він сповнений впевненості. Він багато створив, просто шкода, що все, що він зробив, не закінчилося голом. Усман – той, хто повинен мати важливу роль.

Барса здатна поїхати до Мюнхена та перемогти. Це наша ціль. Все залежить лише від нас. Ми вирушимо на один із найскладніших стадіонів світу, але ми їдемо туди, щоб віддати всі сили та боротися", – цитує Хаві ESPN.

Нагадаємо, ця поразка стала першою для іспанського фахівця на чолі Барси. Вже за 4 дні на каталонців очікує матч останнього туру Ліги чемпіонів проти Баварії.

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