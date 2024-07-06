Дані Ольмо

Вік: 26 років

Амплуа: півзахисник

Клуб: РБ Лейпциг

Transfermarkt: 50 млн євро

Статистика у збірній Іспанії: 37 матчів, 10 голів

У полі зору українців Дані Ольмо з’явився восени 2019-го. Загребське Динамо, за яке він тоді виступав, приїхало до Харкова на матч ЛЧ проти Шахтаря. І вже на 25-ій хвилині іспанець відповів влучним ударом на гол Коноплянки, а поєдинок закінчився бойовими 2:2.

У ньому важко розпізнати традиційного представника Піренеїв. Світлий, русявий, нагадує Зінченка. Та й головну футбольну освіту він отримав не в легендарній Ла Масії, де займався з дев’яти років, а у Загребі. Барселона фактично списала 16-річного Ольмо, не вбачаючи у ньому суперталанту. Динамо підхопило – і невдовзі витесало з цього самородка дивного універсала, спроможного зіграти аж на чотирьох позиціях.

Дані почувався на Балканах комфортно, навіть вивчив хорватську мову, тож його невдовзі почали сприймати, як свого. За два роки до матчу у Харкові хорвати зробили спробу натуралізувати "збитого льотчика" Ла Масії. Та й він сам був не проти одягнути картату футболку. Ідея зірвалася буквально в останній момент – надійшло запрошення від молодіжної збірної Іспанії. Зовсім скоро з цією командою Дані став чемпіоном Європи, забивши у фіналі німцям. Тут він вперше попрацював з головним тренером Луїсом де ла Фуенте. А потім вони ще виступили на Олімпійських іграх-2020 – срібло.

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Батько Дані – Мікель – був нападником у заштатних іспанських клубах 80-90-х. А старший брат Карлос також опинився у Хорватії, де виступав у нижчих дивізіонах, зокрема, за дубль загребського Динамо. Ольмо-молодший виявився найталановитішим членом спортивного сімейства. Його кар’єра вже багато років рухається лише вгору і поки що невідомо, у якій точці досягне свого піку.

Взимку 2020-го Дані підписав контракт із РБ Лейпциг, де виступає досі. Німецькі товстосуми виклали за нього перед Динамо 29 млн євро. Справжній майстер-клас хорватського чемпіона, як розвивати таланти з нуля і продавати за шалені гроші. У Бундеслізі іспанець став вагомою дійовою особою, лідером своєї команди. У серпні минулого року Ольмо фактично самотужки, хет-триком, поставив на коліна Баварію у матчі за Суперкубок Німеччини – 3:0.

Усі ці роки преса час від часу пише, мовляв Барселона усвідомила стару помилку, щиросердно кається і мріє бачити колишнього ізгоя у своєму складі. Останні такі повідомлення датуються травнем. Начебто і тодішній наставник команди Хаві, і спортивний директор Деку проявляли величезну зацікавленість. За прорахунки потрібно платити. До того ж, дорого – Дані на той момент можна було викупити за 60 млн євро. Барса ж рахує кожну копійку, хоча це якраз може стати чудовим варіантом підсилення під Гансі Фліка, який прекрасно знає можливості Ольмо по Бундеслізі.

Євро-2024 під керівництвом давно знайомого де ла Фуенте складається для нашого героя якнайкраще – вже чотири бали за системою "гол + пас" у його активі. Вчора іспанець двічі зробив боляче Німеччині загалом і своєму РБ зокрема. Екстрено з’явився на полі в дебюті, відкрив рахунок у другому таймі, а на передостанній хвилині овертайму закрив його, відмірявши дуже м’яку, зручну подачу на голову Меріно. "Це мій найкращий день у складі збірної", – каже Ольмо. Фінал усе ближчий, тож хтозна...

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