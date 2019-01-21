"Барса, я йду", – Кевін-Прінс Боатенг прокоментував майбутній перехід в каталонський клуб

Півзахисник Сассуоло Кевін-Прінс Боатенг продовжить кар'єру в Барселоні.

Кевін-Прінс Боатенг в коментарі відомому італійському журналістові Фабріціо Романо повідомив, що дійсно переходить у Барселону.

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"Барса, я йду! Дякую, Сассуоло. Сумно прощатися, але Барселона – це унікальний шанс. Не питайте мене про Реал, адже це вже в минулому. Я прагну сконцентруватися лише на Барселоні, і сподіваюсь, що зможу забити Реалу на Бернабеу у Класіко", – сказав Боатенг.

Нагадаємо, декілька років тому Боатенг зізнався, що, якби у нього був вибір між Барселоною і Реалом, то він обрав би мадридський клуб.

Контракт Боатенга із Сассуоло розрахований до літа 2021 року. В поточному розіграші Серії А 31-річний гравець забив 4 голи у 13 поєдинках. Ганець вже має досвід виступів у Прімері, він виступав у складі Лас-Пальмаса.

Раніше повідомлялось, що Барселона домовилась із Сассуоло про оренду гравця з опцією подальшого придбання за 8 млн євро.

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