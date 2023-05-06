Вулверхемптон запропонував каталонцям обміняти Ансу Фаті на Рубена Невеша+30 млн євро доплати, інформує Sport.es.

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Барселоні конче потрібно покращити фінансову звітність до 30 червня, тому такий варіант "кулес" влаштовує. Втім, пручається сам гравець. Фаті був готовий покинути Камп Ноу заради гранда АПЛ, але явно не Вулвз, які нещодавно йшли в зоні вильоту. Ситуацію може залагодити Жорже Мендеш – агент гравця і одночасно близький партнер "вовків". Португалець спробує переконати Фаті, що Вулверхемптон буде хорошим трампліном, щоб за рік-два приєднатися до топ-команди АПЛ.

Нагадаємо, 20-річний нападник вважався ледь не головним талантом Барси і навіть успадкував "десятку" Мессі. Втім, постійні травми призвели до слабкого сезону у виконанні Фаті – 43 матчі, всього 7 голів та 3 асисти. Невеш залишається якісним виконавцем для центра поля з чудовим ударом і дальніми передачами – 37 матчів, 6 голів у сезоні.

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