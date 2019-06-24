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Барса до дня народження Мессі згадала топ-5 голів аргентинця – приниження Боатенга, знищення Атлетіка та інші шедеври

15:23 551 Читать на русском
Барса до дня народження Мессі згадала топ-5 голів аргентинця – приниження Боатенга, знищення Атлетіка та інші шедеври
Ліонель Мессі / Reuters

Каталонський клуб не забув привітати свого лідера Ліонеля Мессі зі знаковим днем.

Сьогодні легендарний аргентинець святкує своє 32-річчя, і Барселона не могла залишити без уваги таку дату.

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"Блаугранас" у своєму твіттері опублікували п'ятірку найкращих голів своєї зірки. Елегантний маневр проти Боатенга у Лізі чемпіонів, обхід половини гравців Атлетіка з Більбао та інші витвори мистецтва від Мессі принесуть справжню насолоду прихильникам чемпіона Іспанії.

Наразі зірковий форвард допомагає збірній Аргентині на Копа Амеріка-2019.

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