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Барош може перейти до Бурсаспора – зірковий чех стане конкурентом Селезньова

20:12 284 Читать на русском
Барош може перейти до Бурсаспора – зірковий чех стане конкурентом Селезньова
Мілан Барош / фото з відкритих джерел

Колишній форвард збірної Чехії Мілан Барош найближчим часом підпише контракт з турецьким Бурсаспором.

Мілан Барош погодився приєднатись до Бурсаспора, повідомляє The Sun.

Селезньов забив у четвертому матчі поспіль і приніс перемогу Бурсаспору – кінцівку зіпсувала червона картка українця

Зазначається, що останні шість сезонів нападник виступав у чемпіонаті Чехії. Барош має досвід виступів і в Туреччині – чех встиг пограти за Галатасарай та Антальяспор.

До слова, у складі Бурсаспора виступає український нападник Євген Селезньов, який в останньому матчі голом допоміг своїй команді здобути перемогу (1:0).

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Мілан Барош Мілан Барош Бурсаспор Бурсаспор Туреччина Трансфери Євген Селезньов Євген Селезньов
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