Барош може перейти до Бурсаспора – зірковий чех стане конкурентом Селезньова

Колишній форвард збірної Чехії Мілан Барош найближчим часом підпише контракт з турецьким Бурсаспором.

Мілан Барош погодився приєднатись до Бурсаспора, повідомляє The Sun.

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Зазначається, що останні шість сезонів нападник виступав у чемпіонаті Чехії. Барош має досвід виступів і в Туреччині – чех встиг пограти за Галатасарай та Антальяспор.

До слова, у складі Бурсаспора виступає український нападник Євген Селезньов, який в останньому матчі голом допоміг своїй команді здобути перемогу (1:0).

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