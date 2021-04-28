Хавбек Лестера Харві Барнс ще тривалий час проведе у лазареті.

Харві Барнс не зможе зіграти у фінальній частині Євро-2020, повідомив наставник Лестера Брендан Роджерс для офіційного сайту клубу.

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23-річний англієць зазнав ускладнень після операції на коліні. У таборі "лисів" розраховують, що Харві повернеться ближче до старту наступного сезону.

У нинішньому розіграші АПЛ Барнс провів 25 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами. Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2020 англійці зустрінуться зі збірними Чехії, Хорватії та Шотландії.

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