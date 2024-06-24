Кевін Чобот

Вік: 24 роки

Амплуа: вінгер

Клуб: Уйпешт

Transfermarkt: 1 млн євро

Статистика у збірній Угорщини: 10 матчів, 1 гол

Все-таки Євро-2024 – особливе з багатьох причин. І одна з них – доленосні голи у виконанні резервістів-джокерів. Зірки команди б’ються, мов риба об лід, а м’яч вперто не лізе у ворота. Виходить такий собі Франсішку Консейсау – виймайте. Чи ось вчора – Кевін Чобот, про якого за межами Угорщини дотепер ніхто нічого не чув.

Шотландія – Угорщина – 0:1 – відео гола та огляд матчу Євро-2024 з моторошним епізодом

Битва мадярів із шотландцями вже з перших хвилин набула характеру кориди. Зовсім мало креативу, зате жорстких зіткнень і в’язкої боротьби – у достатку. І все ж цей матч тримав у напрузі щосекунди. Кожній із команд була потрібна тільки перемога. Скоти перебували у значно кращому турнірному становищі – потенційні 4 бали практично гарантовано виводили їх у плей-офф. Натомість наші сусіди могли набрати лише три очки – це, враховуючи їхнє співвідношення забитих-пропущених, дарувало кволу надію для продовження боротьби.

На 68-ій хвилині запахло кров’ю. Собослай м’яко подав зі штрафного. На м’яч рішуче пішли троє – голкіпер Ганн, захисник Ралстон і форвард Варга. Після зіткнення упали всі, але останній залишився лежати навзнак. Камера ще встигла зупинитися на угорцеві крупним планом – він застиг, тільки руки тремтіли у конвульсіях.

Цього разу, на відміну від жахливого інциденту трирічної давнини імені Еріксена, медична бригада спрацювала оперативніше – футболіста швидко затулили від стороннього ока ширмою і невдовзі вивезли за межі поля. Режисери трансляції так і не наважилися дати чіткий повтор зіткнення, але на фото, опублікованих після матчу, одразу помітно, з якою страшною силою шотландський голкіпер влетів у голову Барнабаша лівим плечем. Штутгартські медики діагностували нападнику перелом лицевої кістки. На момент написання цього матеріалу Варга вже при тямі, його стан стабільний.

Ну а гра нарешті перейшла в обмін ударами не по ногах, а по воротах. Часу залишалося все менше. На 86-ій хвилині вийшов свіжий Чобот. Він уже дебютував на Євро, отримавши кілька хвилин у попередньому матчі з Німеччиною, тож цього разу діяв впевненіше. На 90+3 хвилині Кевін змарнував 100-відсотковий шанс, влучивши у стійку. Доля готувала йому значно кращий подарунок, адже через сім хвилин Чобот опинився саме там, де потрібно. Цей гол став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи, забитим не в овертаймі. Ну і дебютним для його автора у футболці національної збірної. Звісно, і гол, і перемогу команда присвятила Барнабашу Варзі. А як інакше?

Зовсім не дивно, що ми не чули про Чобота раніше. Цей хлопчина виступає за Уйпешт, який фінішував в останньому чемпіонаті Угорщини лише на десятій сходинці. Від зони вильоту клуб відділили якихось шість очок. Але сім голів + п’ять асистів Кевіна все ж упевнили Марко Россі внести вінгера до фінальної заявки на Євро. Можливо, певну роль відіграв вишкіл молодого угорця у Лісабоні. Упродовж кількох років він бігав за юнацькі склади Бенфіки, проте до першої команди не пробився, тож повернувся додому. Тепер матиме чудові шанси перезапустити свою кар’єру.

Між іншим, чотири дні тому Чобот відсвяткував свій 24-й День народження. Народився він якраз у розпал Євро-2000. Того вечора Румунія сенсаційно перестріляла Англію – 3:2, а Португалія не менш несподівано знищила Німеччину – 3:0. Як швидко біжить час.

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