Бармен Манчестер Сіті одягнув футболку Ман Юнайтед під час дербі – клуб його суворо покарав (ФОТО)
Манчестер Сіті звільнив бармена, який одягнув футболку Манчестер Юнайтед у день дербі.
Манчестер Сіті жорстко вирішив ситуацію з барменом, який одягнув футболку Манчестер Юнайтед в день міського дербі. Це сталося після скарги вболівальника "містян": він прикріпив фотографію працівника бару на стадіоні Етіхад.
"Дякуємо, що повідомили нас про це. Ми можемо підтвердити, що ця людина тепер відсторонена від займаної посади", – відповів Манчестер Сіті.
"Містяни" обіграли Ман Юнайтед з рахунком 3:0.
