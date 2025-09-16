Манчестер Сіті звільнив бармена, який одягнув футболку Манчестер Юнайтед у день дербі.

Манчестер Сіті жорстко вирішив ситуацію з барменом, який одягнув футболку Манчестер Юнайтед в день міського дербі. Це сталося після скарги вболівальника "містян": він прикріпив фотографію працівника бару на стадіоні Етіхад.

"Дякуємо, що повідомили нас про це. Ми можемо підтвердити, що ця людина тепер відсторонена від займаної посади", – відповів Манчестер Сіті.

"Містяни" обіграли Ман Юнайтед з рахунком 3:0.