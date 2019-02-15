Барклі та ще три кандидати претендують на звання гравця тижня в Лізі Європи

Ліга Європи — 01:11 6641
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Шахтар – Айнтрахт: позитив за складного сценарію, абсурдний вчинок Степаненка та черговий фейл Пятова
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Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історіїЛіга Європи — 14 лют 11136
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Ліга Європи: Арсенал сенсаційно програв БАТЕ, Інтер, Севілья та Бенфіка здобули мінімальні перемогиЛіга Європи — 14 лют 3501