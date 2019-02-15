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Барклі та ще три кандидати претендують на звання гравця тижня в Лізі Європи

09:55 105 Читать на русском
Барклі та ще три кандидати претендують на звання гравця тижня в Лізі Європи
Хавбек Челсі Рос Барклі / Фото Premier League

Боротьба за звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи буде напруженою.

УЄФА визначив кандидатів, які матимуть шанси стати найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.

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На думку організації, цю номінацію заслужили: півзахисник Челсі Рос Барклі, нападник Валенсії Рубен Собріно, захисник чеської Вікторії Людек Перніца та хавбек Наполі Хосе Кальєхон.

Проголосувати за кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Досягнення номінантів у своїх матчах:

Теги
Ліга Європи УЄФА Рубен Собріно Рубен Собріно Лудек Перніца Лудек Перніца Хосе Марія Кальєхон Хосе Марія Кальєхон Рос Барклі Рос Барклі
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