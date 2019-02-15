Барклі та ще три кандидати претендують на звання гравця тижня в Лізі Європи

Боротьба за звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи буде напруженою.

УЄФА визначив кандидатів, які матимуть шанси стати найкращим гравцем тижня у Лізі Європи.

Ліга Європи: Челсі та Наполі здобули впевнені перемоги, Валенсія обіграла Селтік

На думку організації, цю номінацію заслужили: півзахисник Челсі Рос Барклі, нападник Валенсії Рубен Собріно, захисник чеської Вікторії Людек Перніца та хавбек Наполі Хосе Кальєхон.

Проголосувати за кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Досягнення номінантів у своїх матчах: