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Барклі помічений напівоголеним у нічному клубі разом з іншим чоловіком

12:53 395 Читать на русском
Барклі помічений напівоголеним у нічному клубі разом з іншим чоловіком
Рос Барклі / Sky Sports

Півзахисник Челсі та збірної Англії Рос Барклі потрапив до об'єктивів фотокамер не в найкращому світлі.

 

Рос Барклі засвітився в одному із нічних клубів Дубаю у напівоголеному вигляді, повідомляє Daily Mail.

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Англієць танцював та обіймався разом з чоловіком, який також був із оголеним торсом. Зазначається, що Барклі пропустив матч збірної Англії проти Косова через пошкодження та отримав додаткові вихідні.

До слова, Барклі провів 9 матчів у складі Челсі в поточному сезоні в усіх турнірах, відзначившись одним голом. Нагадаємо, що вже сьогодні лондонці зійдуться з Манчестер Сіті в центральному матчі 13-го туру АПЛ, початок о 19:30.

Манчестер Сіті – Челсі: анонс і прогноз матчу АПЛ

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Манчестер Сіті – Челсі: анонс і прогноз матчу АПЛ
08:00
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Англія Манчестер Сіті - Челсі Челсі Челсі
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