Барелла зізнався, що стало запорукою успіху Інтера у перемозі над Шахтарем

"У матчі проти Шахтаря ми показали не лише рішучий настрій. Ми показали, що можемо добре грати. Нарешті скористалися шансами, які випали нам по ходу матчу.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Конте зробив мене кращим. Раніше я грав на інстинктах, а тепер у мене таке відчуття, що я знаю як треба чинити в ігрових ситуаціях. Я багато працював, щоб покращити свою дисципліну. Ми проаналізували свої помилки в попередніх матчах і у поєдинку проти Шахтаря скоротили їх до мінімуму", – цитує Бареллу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи Інтер розгромив Шахтар з рахунком 5:0 і вже 21 серпня зіграє у фіналі турніру проти Севільї.

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