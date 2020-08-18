toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Барелла зізнався, що стало запорукою успіху Інтера у перемозі над Шахтарем

09:45 - Читать на русском
Барелла зізнався, що стало запорукою успіху Інтера у перемозі над Шахтарем
Ніколо Барелла у матчі проти Шахтаря / Офіційний сайт УЄФА

Півзахисник Інтера Ніколо Барелла поділився емоціями від поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартінес
64’ Даніло Д'Амброзіо
74’ Лаутаро Мартінес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

"У матчі проти Шахтаря ми показали не лише рішучий настрій. Ми показали, що можемо добре грати. Нарешті скористалися шансами, які випали нам по ходу матчу.

Інтер – Шахтар – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Конте зробив мене кращим. Раніше я грав на інстинктах, а тепер у мене таке відчуття, що я знаю як треба чинити в ігрових ситуаціях. Я багато працював, щоб покращити свою дисципліну. Ми проаналізували свої помилки в попередніх матчах і у поєдинку проти Шахтаря скоротили їх до мінімуму", – цитує Бареллу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи Інтер розгромив Шахтар з рахунком 5:0 і вже 21 серпня зіграє у фіналі турніру проти Севільї.

Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ

blog_ava
Інтер – Шахтар: Каштру назвав переломний момент півфіналу Ліги Європи
00:35
7346
Теги
Інтер Інтер Ліга Європи Інтер - Шахтар Шахтар Шахтар Антоніо Антоніо Конте Ніколо Ніколо Барелла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
37
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?