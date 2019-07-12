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Барелла проходить медогляд для завершення трансферу в Інтер

18:09 155 Читать на русском
Барелла проходить медогляд для завершення трансферу в Інтер
Ніколо Барелла / фото із соцмереж

Півзахисник Кальярі Ніколо Барелла розпочне сезон 2019/20 у новому клубі.

Італієць вже прибув для проходження медичного обстеження в Інтер. У п'ятницю вранці Барелла пройшов першу частину медогляду в клініці Humanitas в Роццано і зареєструвався в офісах Олімпійського комітету Італії в Мілані, щоб пройти другу частину огляду, повідомляє Sky Sport Italia.

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За інформацією видання, "нераззуррі" візьмуть в оренду 22-річного гравця з можливістю викупити контракт за 45 мільйонів євро плюс бонуси.

У той же час Gazzetta dello Sport вважає, що за оренду гравця буде заплачено 10 мільйонів євро, а покупка обійдеться міланському клубу в 35 мільйонів.

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Теги
Італія Кальярі Кальярі Інтер Інтер Ніколо Барелла Ніколо Барелла
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