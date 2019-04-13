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Баранка: Наступного тижня в справі по матчу Іллічівець – Гірник-Спорт буде поставлено крапку

10:34 116 Читать на русском
Баранка: Наступного тижня в справі по матчу Іллічівець – Гірник-Спорт буде поставлено крапку
Франческо Баранка

Очільник Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розповів, коли буде поставлено крапку в справі щодо матчу Іллічівець – Гірник-Спорт.

 

"Місяць тому ми остаточно передали справу в КДК. Комітет виконав непросту роботу, адже робота КДК не звинувачувати, а приймати справедливі рішення.

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Наступного тижня в справі по матчу Іллічівець – Гірник-Спорт буде поставлено крапку. Додам, що фігурантами в цьому скандалі є три арбітри. Дочекайтесь", – сказав Баранка у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, поєдинок Іллічівець – Гірник-Спорт відбувся 14 листопада 2016 року. Раніше очільник Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка назвав цей матч договірним.

Теги
Маріуполь Маріуполь Гірник-Спорт Гірник-Спорт Перша ліга КДК ФФУ Договірні матчі Франческо Баранка Іллічівець - Гірник-Спорт
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