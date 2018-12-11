Баранка: У сезоні 2017/2018 організатори договірних матчів могли заробити 100 мільйонів євро

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розповів скільки організатори договірних матчів могли заробити за минулий сезон.

"Український футбол був раєм для злочинців. У сезоні 2017/2018 організатори договірних матчів могли заробити 100 мільйонів євро", – цитує Баранку FootballHub.

"Баранка і Лучі лише дають інтерв'ю та літають бізнес-класом туди-сюди", – Смалійчук розкритикував чиновників ФФУ

До слова, на даний момент авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює 5-кратного володаря "Золотого м’яча" Кріштіану Роналду у 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Національна поліція опублікувала шокуючий фільм про "договірняки" в Україні, де розшифровані та подані розмови злочинного характеру.