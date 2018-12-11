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Баранка: У сезоні 2017/2018 організатори договірних матчів могли заробити 100 мільйонів євро

15:48 103 Читать на русском
Баранка: У сезоні 2017/2018 організатори договірних матчів могли заробити 100 мільйонів євро
Франческо Баранка / Facebook

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розповів скільки організатори договірних матчів могли заробити за минулий сезон.

"Український футбол був раєм для злочинців. У сезоні 2017/2018 організатори договірних матчів могли заробити 100 мільйонів євро", – цитує Баранку FootballHub.

"Баранка і Лучі лише дають інтерв'ю та літають бізнес-класом туди-сюди", – Смалійчук розкритикував чиновників ФФУ

До слова, на даний момент авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює 5-кратного володаря "Золотого м’яча" Кріштіану Роналду у 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, нещодавно Національна поліція опублікувала шокуючий фільм про "договірняки" в Україні, де розшифровані та подані розмови злочинного характеру.

Теги
Договірні матчі Франческо Баранка
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