Баранка: Олімпік заявив, що не довіряє рішенням Лозаннського суду

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка розповів про засідання у справі про дискваліфікацію молодіжних команд Олімпіка.

"Мені це нагадало якусь виставу в цирку, в якій взяли участь солідні джентльмени. Коли їх, так би мовити, експерт провів лікнеп щодо ставок, у мене не було ніяких заперечень.

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Також представники Олімпіка розповіли, що отримали відповідь від профспілки футболістів Італії і, мовляв, люди з нашої експертної групи не оцінювали футболістів. Це не правда.

Я спілкувався з профспілкою. Олімпіку чітко дали зрозуміти, що експерти не приймали рішення щодо вини гравців, а просто аналізували їх дії. Минулого тижня, ми саме розмовляли про це в ФІФА, за процедурою доказової бази.

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Приклад дискваліфікації албанського Шкендербеу не вражає, їх представники апелювали, ніби це справа європейська і не стосується України. На мої питання, чому б відразу не піти в Лозаннський суд, донецький клуб відповів, що не довіряє його рішенням. Тоді я вже не знаю, мене дуже дивує така позиція", – сказав Баранка в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".