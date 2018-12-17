Баранка: Олімпік за рік не надав ніяких контраргументів і не звертався в Лозанну

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка пояснив, чому апеляційний комітет федерації залишив у силі рішення про дискваліфікацію молодіжних команд Олімпіка U-19 і U-21 до кінця сезону 2019/20.

"У Олімпіка було більше року, щоб надати свої контраргументи. Під час розгляду справи нашим комітетом, потім – КДК, а потім після апеляції. Тепер, коли рішення винесено, клуб заявляє про нові обставини.

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Не бачу ні в одному з фактів чогось нового. Якщо Олімпік не довіряє комітету з етики та чесної гри, а також КДК і апеляційному комітету, він міг звернутися до Спортивного арбітражного суду Лозанни. Там справу розглянули б з нуля, і повірте, вердикт був би ідентичним", – сказав Баранка в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, через участь у договірних матчах ФФУ дискваліфікував молодіжні команди Олімпіка U-19 і U-21 до кінця сезону 2019/20.

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