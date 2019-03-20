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Баранка: Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол

11:21 698 Читать на русском
Баранка: Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол
Франческо Баранка / Facebook Франческо Баранки

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка порівняв рівень збірних України та Росії.

"Можу сказати, що рівень футболістів за час, коли я почав дивитися український футбол, взагалі не виріс. Я розмовляв з Фабріціо Раванеллі, і він також згоден: тактика на хорошому рівні, є талановиті гравці: Ярмоленко, Зінченко, Марлос. Але рівень не зростає.

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Не забувайте, коли був Радянський союз, Україна була базою, і коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол. Але корупція робить рівень футболу в Україні смішним. Я знаю багатьох гравців, які гарно грали, проте вони наробили багато помилок, тому що хотіли мати гроші від ставок", – розповів Баранка в інтерв'ю XSPORT.

Теги
Україна Україна Росія Росія Франческо Баранка
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