Баранка: Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол

Голова Комітету етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранка порівняв рівень збірних України та Росії.

"Можу сказати, що рівень футболістів за час, коли я почав дивитися український футбол, взагалі не виріс. Я розмовляв з Фабріціо Раванеллі, і він також згоден: тактика на хорошому рівні, є талановиті гравці: Ярмоленко, Зінченко, Марлос. Але рівень не зростає.

Баранка: Олімпік за рік не надав ніяких контраргументів і не звертався в Лозанну

Не забувайте, коли був Радянський союз, Україна була базою, і коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол. Але корупція робить рівень футболу в Україні смішним. Я знаю багатьох гравців, які гарно грали, проте вони наробили багато помилок, тому що хотіли мати гроші від ставок", – розповів Баранка в інтерв'ю XSPORT.